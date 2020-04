Calciomercato Lazio: Coates obiettivo di Tare

La Lazio è alla ricerca di difensori centrali e in questo periodo il Direttore sportivo Igli Tare ha iniziato a sondare i campionati alla ricerca del profilo giusto. In questi giorni, secondo i rumors di mercato, il dirigente albanese dei biancocelesti avrebbe individuato in Sebastian Coates Nion il giusto innesto per la retroguardia.

Il calciatore classe 1990 di Montevideo, milita attualmente allo Sporting Lisbona e ha un contratto in scadenza a Giugno 2023, ma una eventuale proposta laziale potrebbe non lasciarlo indifferente. Il Nazionale uruguaiano, parlando di mercato e quindi del suo possibile futuro, ha sottolineato: “Il futuro? Sto bene in Portogallo, ma il calcio è sempre in movimento e non si sa mai cosa possa accadere“.

Il ventinovenne ha anche aggiunto: “Mi trovo a mio agio allo Sporting, sono uno dei giocatori che è qui da maggior tempo. Non penso ad andare in altri campionati, ma dovrò valutare ogni alternativa se la società deciderà di vendermi“. Coates indossa la maglia della formazione portoghese dal 2016 e da allora ha collezionato ben 121 presenze segnando anche 8 reti.