Fiorentina Women's: Alia Guagni crede allo Scudetto

Il campionato di calcio di Serie A Femminile fino a questo momento ha avuto una sola squadra al comando, la Juventus Women. Le campionesse in carica si stanno confermando anche in questa stagione con una continuità di risultati strepitosa. Le torinesi, infatti, sono al vertice della classifica con 44 punti a più nove sulla coppia formata da Milan Femminile e Fiorentina Women’s.

Una delle bandiere della squadra toscana, Alia Guagni, nonostante la classifica parli chiaro, non molla e crede ancora nella possibilità di raggiungere la Juventus Women per conquistare lo scudetto. Proprio l’esterna della Nazionale azzurra ha dichiarato: “Lo scudetto? Ci sono tante partite da giocare e per quanto la Juve sia avanti, non mi do mai per vinta. Io ci credo, la Fiorentina ci crede e finché la matematica non ci dirà il contrario proveremo a fare la guerra alla prima in classifica“.

Sempre la Guagni ha anche parlato della possibile ripresa delle partite e di quello che si potrebbe prospettare a livello di società: “Il campionato femminile ha meno squadre e meno competizioni in ballo. Forse ha più possibilità di finire nei tempi aumentando il numero di partite la settimana. Ma attenzione alle problematiche di tante società che si troveranno in difficoltà economiche gravissime, non so se tutte riusciranno ad andare avanti“.