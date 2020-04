Calciomercato Fiorentina: Chiesa resterà in viola

Federico Chiesa quasi un anno fa è stato in aria di lasciare la Fiorentina per trasferirsi alla Juventus, poi, l’arrivo in terra toscana della nuova proprietà ha cambiato tutte le carte in tavola, portando l’attaccante italiano a rimanere al suo posto anche se, secondo alcuni, lo stesso ragazzo ha poi patito questa condizione.

Per Chiesa il richiamo della Juventus è ancora forte, ma in questo momento nel presente e nell’immediato futuro del ragazzo sembra esserci ancora la società “Gigliata”. Se le cose fossero andata normalmente forse il figlio d’arte avrebbe detto addio al “Franchi” al termine di questo campionato, ma il Covid-19 ha nuovamente cambiato le cose.

Insomma per l’attaccante sembra che debba esserci sempre qualcosa a frenare il suo addio a Firenze. Il presidente Rocco Commisso, consapevole che Chiesa dovrà giocare con continuità anche il prossimo anno per arrivare pronto ai campionati Europei, ha confermato che il giocatore non lascerà la squadra: “Il futuro di Chiesa? Federico sta qui“.