Calciomercato Milan: Calabria si conferma in rossonero

Il Milan sta definendo i profili che faranno parte della squadra rossonera anche nella prossima stagione e tra questi ci sarebbe anche quello di Davide Calabria. Il terzino, cresciuto molto in maglia rossonera, è diventato uno degli intoccabili, non solo per il suo ingaggio (che rientrerebbe nel salary cap voluto dal club), ma anche per la sua sempre maggiore presenza sul terreno di gioco.

Proprio il diretto interessato ha voluto fare alcune considerazioni sul Milan facendo capire che nel suo futuro ci sono solamente i colori del “Diavolo”: “Non è stata un’annata facile, in generale gli ultimi anni del Milan non sono stati facili con tanti cambi di proprietà e dirigenze che anche all’interno hanno avuto risvolti. Ora dobbiamo guardare avanti, la società e presente e speriamo che si possa ripartire per una grande stagione“.

Calabria, tramite Instagram, ha anche aggiunto: “I miei riferimenti al Milan? Maldini è sempre stato uno dei miei idoli rossoneri, così come Kakà che è stato una leggenda rossonera. Il primo gol a Roma è stata un’emozione bellissima anche perchè avevamo vinto ed era stato anche un bel gol. Il gol è sempre una grande emozione anche perchè noi non lo facciamo sempre“.