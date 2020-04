Calciomercato Inter: Giroud pronto per vestirsi di nerazzurro

Lo scorso mese di Gennaio l’Inter ha regalato ad Antonio Conte tre rinforzi di assoluto valore come Eriksen, Young e Moses, ma ad Appiano Gentile sembrava dovesse arrivare anche un nuovo attaccante. L’Amministratore delegato della società milanese, Beppe Marotta, è stato vicino dal portare a “San Siro” Olivier Giroud, giocatore che alla fine è rimasto al Chelsea.

Per il francese aveva fatto un tentativo anche la Lazio di Claudio Lotito, ma lo stesso attaccante transalpino ha rivelato che il suo obiettivo, in caso di addio al club londinese sarebbe stato quello di trasferirsi proprio alle dipendenze del tecnico leccesse dell’Inter. Il calciatore, intervenuto a posteriori, ha rivelato: “Tutti sanno che il progetto sportivo dell’Inter era il più interessante per me. Ho sentito Conte al telefono, mi conosceva dai tempi del Chelsea quando mi fece venire a Londra: questo era un vantaggio per me. In più l’Inter gioca la Champions, è un grande club“.

Giroud ha poi aggiunto: “Mi vedevo lontano dal Chelsea, vedevo sei mesi complicati davanti a me e avevo espresso il desiderio di cambiare aria. Ma mi avrebbero lasciato partire solo se avessero trovato un sostituto, cosa che non è successa. Lazio? Hanno fatto di tutto venendo addirittura qui a Londra ma l’affare era bloccato. Futuro? L’arrivo all’Inter può essere solo stato posticipato? Chissà“.