UFFICIALE Betis Siviglia Feminas: Martina Piemonte rescinde

Martina Piemonte, attaccante ravennate che ha sempre amato il calcio estero, dopo neppure un anno con la maglia del Real Betis Siviglia Femminile ha ufficialmente rescisso il contratto con la volontà di fare ritorno in Italia. La classe 1997, che l’estate scorsa aveva firmato un accordo che l’avrebbe dovuta vedere in maglia biancoverde fino a Giugno 2021, ha cambiato i suoi piani.

La punta italiana ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto per motivi personali chiudendo la sua esperienza con 18 presenze e tre reti all’attivo. Nel suo profilo Instagram la stessa Piemonte ha reso noto con una nota il suo addio al Betis: “Come annunciato da parte del Club abbiamo rescisso di comune accordo il contratto per problemi legati alla situazione drammatica che stiamo vivendo in tutto il mondo“.

L’attaccante ex Roma e Siviglia, ha aggiunto: “È stata una decisione molto difficile e dura presa in pochissime ore! Mi ha fatto molto male dover andar via da una squadra dove stavo iniziando a trovare la mia dimensione sia dentro che fuori il campo! Adesso però devo pensare alla mia salute e a quella della mia famiglia che è la cosa più importante che ho. Speriamo che tutto questo finisca presto. Il mio cuore resterà sempre verde e bianco!“.