Calciomercato Fiorentina: Milenkovic pronto a rinnovare

Nikola Milenkovic è uno dei migliori giocatori della Fiorentina, un difensore che ha dimostrato di dare ampie garanzie e ora la dirigenza viola sembra pronta a fare uno sforzo economico per cercare di convincere il calciatore a rimanere al suo posto. Il classe 1997 di Belgrado è da tempo nel mirino dei top club europei, ed in particolare è seguito da molto vicino dal Real Madrid e dal Napoli.

I partenopei di Aurelio De Laurentiis stanno pensando di strappare il difensore alla società toscana, ma il presidente Rocco Commisso farà di tutto per convincere il ragazzo a non cambiare aria. Proprio Milenkovic, attraverso la rete, ha parlato del suo arrivo in Serie A e del rapporto con il calcio italiano: “Giocando in Italia ho realizzato il mio sogno“.

Il calciatore serbo ha anche aggiunto: “Mi piace lo stile di vita: qui c’è molto meno stress. La cosa che amo più di qui è il calcio: ecco perché sono venuto qua. Gioco in uno dei campionati più competitivi al mondo, il sogno di ogni ragazzo quando inizia ad a giocare. Inoltre, quello che mi piace di Firenze è che ogni angolo della città trasuda letteralmente di storia: la mia è una città con molti musei, una città con molti ponti storici“. Visto il legame tra il giocatore e la città e l’offerta economica appropriata, nonostante le avances dei top clubs, Milenkovic si sta avvicinando al rinnovo.