Calciomercato Roma: Totti si propone per un ritorno clamoroso

Francesco Totti, lo storico capitano della Roma, si è ritirato dal calcio giocato nel 2017, praticamente costretto dalla situazione interna al club capitolino, una vicenda che ancora tiene banco. L’ex numero dieci, non si fosse arrivati a certe circostanze, forse avrebbe continuato a difendere i colori del club.

Oggi, a distanza di tempo, ma neppure troppo, il campione romano è tornato al centro delle attenzioni di mercato, non per un ritorno in campo con gli scarpini nei piedi, ma per un possibile ruolo dirigenziale all’interno dell’organigramma che potrebbe nascere nel caso in cui il presidente Pallotta riuscisse a cedere il club a mister Friedkin.

Totti, scherzando sulla possibilità di fare ritorno a Trigoria ha raccontato: “Se la Roma mi chiama torno a giocare“. Parole sicuramente di passione per chi come lui, il talento che ha vissuto tutto il mondo calcistico sempre e solo con la stessa maglia , in giallorosso ha collezionato complessivamente 786 presenze e segnato 307 reti.