Calciomercato Lazio: Muriqi seguito anche dal Napoli

La Lazio è desiderosa di riprendere il campionato con l’obiettivo di inseguire il sogno scudetto, ma al tempo stesso i dirigenti biancocelesti sono al lavoro per definire le operazioni di mercato per la prossima stagione. I nomi seguiti dal Direttore sportivo Igli Tare sono molti e tra questi c’è anche l’attaccante classe 1994 Vedat Muriqi.

L’attaccante, di proprietà dei turchi del Fenerbahce, piace molto e potrebbe essere il colpo a sorpresa in vista della prossima stagione. Il calciatore kosovaro, che con la maglia del suo attuale club ha collezionato 27 presenze segnando 15 reti, è un obiettivo concreto, ma su di lui ci sono anche le attenzioni del Napoli oltre che delle inglesi Tottenham, Manchester United e Leicester.

L’avvocato Francesca Alfieri, legale di Gianni Losito ed Emanuel Curto, intermediari per l’Italia con l’agente di Muriqi, Haluk Canatar, ha detto: “Piace a diversi club, questo è vero. Di più in questa fase è difficile dire, e meglio non scendere nei dettagli. Se Napoli e Lazio si sono fatte sentire? Come detto, aspettiamo, non posso né confermare né smentire. Sicuramente è un giocatore che si è messo in mostra e che sta riscuotendo l’interesse di diversi club di vertice: ci sono delle trattative, vedremo come andranno avanti, senza sbilanciarsi“.

Alfieri ha anche aggiunto: “Se la concorrenza della Premier League rende tutto più complicato? Non è detto. Anzi, vi posso dire che in questo momento la sua priorità sarebbe quella di giocare in Italia. Anche per un fattore culturale se vogliamo: è kosovaro, e quindi albanese di origini. Venire nel nostro Paese sarebbe la sua prima scelta“. La presenza di Tare alla Lazio potrebbe diventare un fattore decisivo per la scelta di Muriqi.