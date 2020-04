Calciomercato Fiorentina: Castrovilli blindato da Commisso

In questa fase di stop forzato alla Fiorentina si sta progettando il futuro, un futuro che potrebbe non prevedere la presenza in squadra di Federico Chiesa. Per il giocatore della Nazionale azzurra si ipotizza un addio al termine della stagione, anche se qualcuno lascia ancora aperta una porticina per il rinnovo.

Chiesa, infatti, ha bisogno di giocare con continuità per potersi garantire la partecipazione agli Europei di calcio che sono stati spostati al prossimo anno. Ecco perchè un suo addio, magari per andare in una big dove il posto potrebbe non essere assicurato, appare meno scontato di qualche settimana fa.

Discorso analogo per il talentino Gaetano Castrovilli. Il centrocampista, scoperto in estate dal tecnico Vincenzo Montella, sta diventando un punto di riferimento per la Fiorentina che a questo punto pensa al prolungamento del suo contratto. Michelangelo Minieris, procuratore del classe 1997 di Canosa di Puglia, starebbe trattando un rinnovo che porterebbe l’accordo con i viola da Giugno 2024 a Giugno 2025. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso vuole blindare il ragazzo inserendo nel contratto anche una importante clausola rescissoria.