Empoli Ladies: Norma Cinotti sogna la maglia della Nazionale

Il calcio femminile, come tutto lo sport, aspetta di tornare alla normalità e nel frattempo c’è chi si dedica alle attività di casa, ma anche a dare segnali positivi. Tra le protagoniste della Serie A c’è anche Norma Cinotti, giocatrice attualmente in forza alla formazione toscana dell’Empoli Ladies.

La centrocampista, intervistata da “Calcio in Rosa”, ha raccontato: “Qual’è l’obiettivo della squadra? L’obiettivo stagionale iniziale è la salvezza che dobbiamo ottenere ancora matematicamente. In generale rimane la voglia di migliorarsi ogni giorno e di dimostrare a noi stesse di poter ottenere qualcosa di importante“.

La giocatrice ventitreenne ha anche aggiunto: “Cosa sogni per il mio futuro? Sogno di poter dedicare ancora tanti anni al calcio, migliorarmi ogni giorno e chissà, in futuro indossare la maglia azzurra. I momenti calcistici che ricordo con più piacere sono due in particolare: il campionato Primavera vinto a Firenze e la promozione in Serie A con l’Empoli. Spero di allargare il mio “cassetto dei ricordi” con altrettanti momenti felici anche se mi sento già fortunata di poter dedicare quotidianamente del tempo a quella che è la mia passione“.