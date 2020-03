Calciomercato Lazio: Giroud vuole lasciare il Chelsea

La Lazio del presidente Claudio Lotito in estate potrebbe dire addio ad alcuni dei protagonisti di questa stagione. Il tecnico Simone Inzaghi è consapevole che i biancocelesti hanno meno appeal, e decisamente meno milioni da offrire rispetto ai top clubs europei e questo potrebbe presto portare ad alcuni dolorosi divorzi.

Da tempo si parla del possibile addio di Sergej Milinkovic-Savic per il quale sarebbe corsa a due tra Real Madrid e Paris Saint-Germain: nelle ultime ore, però, per il centrocampista serbo si sarebbe aggiunta la corte degli inglesi del Manchester United. In bilico anche il futuro del bomber biancoceleste Ciro Immobile, ma il club pensa a un rinnovo con clausola.

In entrata, invece, il Direttore sportivo Igli Tare potrebbe mettere a segno una interessante operazione a costo zero. Già a Gennaio i romani avevano tentato di convincere l’attaccante Olivier Giroud, ma allora il francese decise di rimanere al Chelsea. Con il contratto in scadenza l’esperto giocatore potrebbe accettare senza troppe pressioni, ma la Lazio dovrà stare attenta all’Inter per la quale il “Bleù” nutre particolare stima.