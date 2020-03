Calciomercato Fiorentina: Emery si candida per la panchina

La Fiorentina, che per questa stagione ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Beppe Iachini, medita sul futuro. La panchina viola, secondo fonti vicine alla dirigenza toscana, dovrebbe cambiare allenatore in vista della prossima stagione sportiva. Fin qui si sono fatti alcuni nomi, ma per la prima volta al club è stato accostato un profilo importante a livello internazionale.

Dopo Luciano Spalletti e Cesare Prandelli, infatti, si starebbe candidando per la panchina dei “Gigliati” anche Unai Emery. Il tecnico, dopo avere guidato club importanti come Arsenal, Paris Saint-Germain e Siviglia, potrebbe essere il nome giusto per la Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso ha ammesso di voler riportare la squadra agli antichi fasti e per farlo servirà un tecnico di qualità.

Il quarantottenne allenatore spagnolo, ancora sotto contratto con l’Arsenal nonostante l’esonero dello scorso mese di Dicembre, ha sottolineato il proprio pensiero sul suo futuro: “Ho allenato per 16 anni di fila, ora ho deciso di riposare un po’ per preparare al meglio il prossimo progetto che potrà coinvolgermi. Come dicevo poc’anzi, sto guardando tantissimo calcio. Per la prossima avventura non escludo nessun paese: Inghilterra, Francia, Spagna, dove sono già stato, e l’Italia in cui non ho mai allenato. Mi sto preparando per fare la scelta giusta. Si, in passato ho avuto contatti con diverse società italiane. Ma per una cosa o per un’altra, non è stato possibile allenare in Italia. Ora sono aperto a tutto, tra l’altro seguo tantissimo la Serie A. Per rispetto e correttezza, non farò i nomi dei club che mi hanno cercato negli anni scorsi“.