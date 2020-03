Calciomercato Fiorentina: Kouamè felice di essere diventato viola

La Fiorentina del presidente Rocco Commisso attende la fine della stagione per continuare nel proprio lavoro di rinnovamento della rosa. Il Direttore sportivo Daniele Pradè, supportato come sempre dai vertici del club viola, avrebbe messo nel mirino alcuni nomi, anche in vista di alcune possibili partenze.

La società considera un nuovo acquisto anche l’attaccante Christian Kouamè, arrivato in terra toscana nel corso dello scorso mercato di riparazione di Gennaio, ma che all’attualità, causa il suo infortunio, non ha ancora avuto la possibilità di scendere in campo con la sua nuova maglia.

Proprio Kouamè, attraverso il proprio profilo Instagram, ha dichiarato: “Una volta stavo passeggiando per il centro di Firenze con la mia ragazza che mi disse che avrebbe voluto viverci un giorno. E vedi il destino, dopo un mese ero un giocatore della Fiorentina. Quando sono entrato al centro sportivo ero estasiato. Poi ho visto Ribery e gli ho detto: “E’ un onore giocare con con te, ancora non ci credo”. Sto continuando con il mio percorso riabilitativo anche nella mia abitazione“.