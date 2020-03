Calciomercato Napoli: Bonaventura idea a parametro zero

Giacomo Bonaventura non rientra nei piani futuri del Milan e per questo motivo il suo agente avrebbe già iniziato gli incontri in vista della prossima stagione. “Jack”, in scadenza di contratto con la società rossonera, ha capito l’aria che tira a Milanello e per questo avrebbe iniziato a guardarsi intorno.

Tra le piste più concrete ci sarebbe quella che porta a Napoli. Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis potrebbe valutare la possibilità di arrivare al centrocampista, soprattutto alla luce di un affare a parametro zero e comunque relativo a un giocatore che ha dimostrato di essere tornato pienamente utilizzabile.

Dunque il Napoli pensa al mercato della prossima estate e al nome di Bonaventura. L’ex atalantino sta pensando di fare il salto in un club comunque prestigioso e pronto a tornare in alto. Il procuratore del classe 1989 di San Severino Marche è Mino Raiola e tra quest’ultimo e ADL i contatti sarebbero frequenti. Bonaventura nuovamente alla corte di mister Gennaro Gattuso è più di una possibilità.