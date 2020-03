Calciomercato Lazio: Kumbulla primo rinforzo per la Champions League

Il percorso senza ostacoli della Lazio è stato frenato da vicende extra calcistiche che per il momento rimandano la questione campionato, ma i biancocelesti sanno che il prossimo anno sarà quello dell’approdo in Champions League. E proprio per questo la dirigenza biancoceleste si sarebbe già attivata per cercare di piazzare i primi colpi in entrata.

Il club vuole rinforzare la rosa in vista di una manifestazione importante come quella continentale per non farsi trovare impreparato. Il presidente Claudio Lotito crede in un progetto di squadra, senza particolari solisti e proprio per tale ragione la ricerca sarà oculata e non mirata a colpi esagerati.

Il Direttore sportivo Igli Tare sta puntando con decisione a un giocatore che interessa anche a Inter e Napoli. Il calciatore in questione è Marash Kumbulla, che al termine di questa annata lascerà l’Hellas Verona. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 25 milioni di euro, cifra che la Lazio vorrebbe provare a ridurre inserendo una contropartita tecnica.