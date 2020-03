Calciomercato Inter: Giroud preferisce i nerazzurri

A fine stagione il Chelsea e Olivier Giroud si diranno addio. Il giocatore francese, nonostante non sia più un talento emergente, ha messo nel mirino il calcio italiano e in estate dovrebbe prendere un biglietto aereo proprio per approdare in Serie A. Dove giocherà il campione transalpino?

Al momento le possibilità sembrano due, una che porta a Roma, sponda Lazio, e l’altra che porta a Milano, sponda nerazzurra. I biancocelesti a Gennaio avevano provato a piazzare il colpo, ma il troppo poco tempo a disposizione aveva impedito che la trattativa si chiudesse con la fumata bianca.

Ma proprio in queste ore la punta classe 1986 di Chambery ha fatto capire che la sua prima scelta è l’Inter. Il calciatore dei “Blues”, che a Giugno andrà in scadenza di contratto, ha sottolineato: “L’opzione più interessante per me è stata l’Inter, ma il problema era che la trattativa si trascinava troppo per le lunghe. Anche Lazio e Tottenham erano lì, ma ero bloccato al Chelsea“. Operazione che per molti potrebbe andare in porto al termine di questa stagione.