Calciomercato Fiorentina: Chiesa tra Juventus e Inter

Federico Chiesa, attaccante di spicco della Fiorentina, è uno dei giocatori più desiderati sul mercato. Il classe 1997 è in attesa di novità sul proprio futuro. Lo scorso mese di Maggio sembrava che per il figlio d’arte fosse pronto un nuovo contratto alla Juventus, poi con l’arrivo a Firenze della nuova proprietà le cose sono cambiate.

Rocco Commisso è riuscito a trattenere il calciatore per questa stagione, ma lo stesso numero uno dei “Gigliati” ha fatto capire che ora la palla passa al diretto interessato. Sarà proprio Chiesa a decidere il suo futuro, valutando, con ogni probabilità, anche le proposte che arriveranno ai suoi agenti.

Per il momento sul ragazzo sembrano forti le attenzioni di Juventus e Inter, con i bianconeri leggermente favoriti, ma occhio al mercato estero visto che si starebbe muovendo anche il Paris Saint-Germain. Un rinnovo contrattuale con la Fiorentina non è impossibile, ma Chiesa ha già fatto capire di essere pronto a cambiare. Sono passati dodici mesi da quando rispondeva a chi gli chiedeva di diventare una bandiera della formazione toscana. Chiesa allora aveva risposto così: “Diventare una bandiera come Antognoni? Non sono nessuno al suo cospetto di Antognoni, lui ha lasciato un segno indelebile nello sport italiano, io sono solo al terzo campionato da professionista. Non so, ma credo che nel calcio attuale diventare una bandiera sia complicato“.