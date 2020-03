Jenny Hjohlman: l'attaccante dell'Empoli Ladies vuole essere decisiva

Arrivata come rinforzo per la nuova stagione agonistica Jenny Hjohlman ha fatto vedere cose buone dando il suo personale contributo all’Empoli Ladies. Mister Pistolesi ha accolto la giocatrice in un gruppo che in questa annata calcistica di Serie A si sta togliendo diverse soddisfazioni.

Cresciuta dopo un inizio non semplice, con la maglia azzurra della formazione toscana la giocatrice svedese ha messo insieme 16 presenze anche se le marcature, tre, sono meno di quello che lei stessa si sarebbe aspettata. La classe 1990 di Viksjofors vuole dare di più e questo in società lo sanno bene.

Hjohlman, che tra i suoi successi vanta un secondo posto agli europei di calcio femminile Under-19 del 2009 e un terzo posto agli Europei di calcio femminile del 2013, ha anche vestito la maglia dell’Umea IK, dove dal 2012 al 2016 ha collezionato 92 presenze segnando 34 reti. A livello italiano, prima dell’Empoli Ladies l’attaccante svedese ha giocato con la Florentia San Gimignano dove in due stagioni ha totalizzato 25 presenze e segnato 8 reti.