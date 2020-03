Calciomercato Fiorentina: Sottil ha fiducia nella dirigenza

Lui si chiama Riccardo Sottil, è figlio d’arte e di professione fa l’attaccante. Dopo dei momenti non proprio semplici il ragazzo classe 1999 ha trovato spazio nella Fiorentina sfruttando anche la volontà della dirigenza di far crescere alcuni dei ragazzi del settore giovanile viola.

Il talentino torinese, che fa parte anche del giro della Nazionale Under-21 azzurra, ha voglia di crescere e di trovare sempre maggiore spazio. A Gennaio sembrava che lui e la dirigenza toscana avessero trovato l’accordo per un suo prestito lontano dal “Franchi”, ma alla fine Sottil è rimasto al suo posto.

Parlando proprio della Fiorentina il giocatore ha detto: “Siamo un gruppo molto giovane, sono arrivati altri giovani a gennaio, già alcuni anno scorso. Questo è un segno molto importante che permette di capire come lavori bene il settore giovanile che sforna talenti in casa, è una cosa importante questa per una società. È una grande cosa perché vedi una società come la Fiorentina come pensi al futuro, come voglia progettare una squadra per il futuro con giovani talentuosi, forti e far divertire la piazza e i tifosi“. Sottil, con un contratto in scadenza a Giugno 2024 non pensa certo di cambiare squadra.