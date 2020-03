Fiorentina: Stadio di proprietà fondamentale per crescere

Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina con tanta voglia di vincere, sa bene che tutto il progetto di rinascita viola passa anche dal progetto del nuovo stadio di proprietà. Un passo importante di quei club in grado di progredire a livello internazionale. La società toscana non vuole essere da meno alle big d’Europa, ma in Italia esiste il grave problema della burocrazia.

Joe Barone, Direttore generale della Fiorentina, parlando del progetto del nuovo stadio ha detto: “Lo stadio della Fiorentina? Al momento c’è il bando aperto per l’area Mercafir, continuiamo a valutare. E’ praticamente l’unica opzione che il Comune ci ha presentato. Siamo un po’ delusi da come stanno andando le cose, è una situazione non solo di Firenze“.

Barone ha aggiunto: “C’è bisogno che si parli col governo degli stadi che è la cosa più importante per il calcio italiano. Ipotesi stadio fuori Firenze? Tutto è possibile. Siamo qui per portare avanti la Fiorentina. Vogliamo giocare in Europa, ma per farlo c’è un giro che una società deve fare e oggi per la Fiorentina è difficile. Le entrate sono quelle che sono e non puoi comprare i giocatori“.