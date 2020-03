Lazio: Correa ora crede nella vittoria del campionato

La Lazio, unica delle tre in lotta per lo scudetto a non avere stop a causa del coronavirus, grazie al successo casalingo per 2-0 contro un buon Bologna ha trovato dopo vent’anni la vetta della classifica in solitaria. I 62 punti conquistati dai ragazzi di Simone Inzaghi sono un punto d’arrivo importante, ma anche un punto di partenza verso un obiettivo che si è concretizzato vittoria dopo vittoria.

Tra i protagonisti di questa stagione c’è anche l’attaccante biancoceleste Joaquin Correa autore di una delle due marcature contro i felsinei: “Abbiamo vinto con merito ma sapevamo che il Bologna poteva contare su calciatori di qualità che, infatti, ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati in grado di soffrire da squadra, ma i gol siglati nel primo tempo ci hanno dato tranquillità“.

Correa ha anche aggiunto: “Infortunio? Ho attraversato un periodo buio, non ho potuto aiutare al massimo la squadra. Ora, però, sto ritrovando le sensazioni giuste per tornare al 100%. Scudetto? All’inizio dell’anno non pensavamo di poter arrivare in questa posizione di classifica, ora il tempo ci sta restituendo quello che abbiamo costruito con il lavoro: già dal ritiro di Auronzo di Cadore abbiamo impostato questa stagione come una famiglia“.