Calciomercato Juventus: Chiesa torna nel mirino dei bianconeri

Il futuro di Federico Chiesa rimane un puto interrogativo. Il calciatore italiano della Fiorentina, che nella passata estate era stato convinto a rimanere in maglia viola, starebbe ora valutando concretamente la possibilità di lasciare la formazione toscana, forse proprio per quella Juventus che lo aveva inseguito a Maggio 2019.

Il calciatore, prima della cessione del club toscano al nuovo proprietario Rocco Commisso, si dice avesse già un accordo verbale con la dirigenza bianconera, accordo che poi è saltato visto l’arrivo dell’italo-americano. Ora per Chiesa si apre nuovamente la possibilità dell’addio, tanto che proprio il numero uno della Fiorentina non ha negato questa eventualità.

Riferendosi proprio al giocatore figlio d’arte, il Direttore sportivo viola Daniele Pradè ha sottolineanto: “L’incontro sarà una cosa serena, avverrà nel momento giusto. Ci siamo parlati più volte e quando arriverà il momento ci metteremo a sedere e decideremo il nostro futuro insieme. Noi lavoriamo per costruire qualcosa di importante. Chiesa? Il mercato fatto non deve essere un messaggio per lui. Ma per tutti. Lui si sta comportando bene e non vogliamo mettere altre pressioni al ragazzo. Siamo contenti dopo l’ultimo incontro che c’è stato“.