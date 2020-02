Calciomercato Milan: Bonaventura potrebbe salutare

Giacomo Bonaventura, tornato abile e arruolabile dopo il lungo periodo di stop a causa di un infortunio, vuole essere utile alla causa del Milan, ma solo se anche la dirigenza dimostrerà di volere ancora puntare sul suo apporto. Il giocatore, un combattente che ha sempre dato tutto per i colori rossoneri, attende novità sul rinnovo contrattuale.

Al momento il centrocampista ha un contratto in scadenza a fine stagione e aspetta una chiamata dai vertici del club per capire se il suo futuro sarà ancora a Milanello. Il trentenne di San Severino Marche ha già fatto vedere che quando scende in campo lo fa con il massimo entusiasmo, ma questo non sembra essere tutto ai fini del rinnovo.

Per adesso le uniche parole sono arrivate da Mino Raiola, procuratore del calciatore, che ha precisato la situazione del suo assistito: “La situazione è in bilico. Sta attraversando un momento difficile. Non credo si possa discutere la sua qualità altrimenti strappo il cartellino, anche se non ce l’ho più“.