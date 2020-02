Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic verso il Real Madrid

La Lazio sta vivendo uno dei momenti più importanti degli ultimi anni, con la possibilità di lottare per lo scudetto e per un posto nella prossima edizione di Champions League. Per il presidente Claudio Lotito si tratta anche di fare un po’ di conti visto che molti giocatori, arrivati a cifre decisamente contenute, ora potrebbero essere ceduti a peso d’oro.

E’ il caso del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic che dopo una stagione difficile, quella passata, è tornato ad essere protagonista della mediana laziale. Il giocatore serbo a Formello si trova benissimo, ma in questi giorni per lui si sarebbero alzati i rumors che lo vorrebbero destinato al Real Madrid.

Il presidente delle “Merengues” Florentino Perez vuole riportare la squadra ai vertici del calcio mondiale e per farlo serviranno grandi acquisti. Milinkovic-Savic è uno degli obiettivi e per il suo passaggio in maglia “Blanca” potrebbe essere pronto uno scambio con l’attaccante colombiano James Rodriguez. Lotito è pronto a trattare, ma nell’operazione pretenderebbe anche 50 milioni di euro cash.