Liverpool: Havertz e Coutinho nei piani di Klopp

Il Liverpool che ha vinto l’ultima Champions League e che domina in Premier League con largo margine sulle avversarie, non sembra essere sazio. La formazione allenata da Jurgen Klopp vuole continuare a primeggiare in terra britannica e nel Mondo, e per farlo serviranno altri importanti investimenti sul mercato.

Ecco perchè secondo i rumors di mercato l’ex tecnico del Borussia Dortmund starebbe pensando a due colpi di mercato in vista della prossima sessione estiva. Nei piani, infatti, ci sarebbe il talentino del Bayer Leverkusen, Kai Havertz, giocatore che in terra tedesca sta dimostrando di avere numeri importanti per esplodere a grandi livelli.

Il trequartista, classe 1999, viene ritenuto una promessa del calcio tedesco ed europeo e potrebbe accettare la proposta dei “Reds” in caso di accordo economico tra le due società. Klopp comunque non pensa solo ad Havertz, perchè nei suoi pensieri ci sarebbe anche il possibile ritorno ad Anfield di Philippe Coutinho. Il brasiliano sta cercando una società che creda in lui cosa che non hanno fatto Barcellona e Bayern Monaco. Coutinho ancora a Liverpool è più che una semplice ipotesi.