Calciomercato Juventus: Pogba potrebbe tornare grazie a Raiola

La Juventus sta concretamente pensando al ritorno in maglia bianconera di un ex che ha lasciato il segno. Il giocatore in questione è quel Paul Pogba che solo pochi mesi fa aveva annunciato di essere intenzionato a lasciare il Manchester United quanto prima per dedicarsi ad una nuova esperienza calcistica.

In Spagna sono quasi sicuri che il centrocampista transalpino al termine di questa stagione, qualsiasi cosa accadrà in terra inglese, lascerà i “Red Devils” per indossare la maglia del Real Madrid. Zinedine Zidane, tecnico delle “Merengues”, potrebbe avere un peso specifico fondamentale nella scelta del calciatore.

Ma attenzione allo scaltro procuratore di Pogba, quel Mino Raiola che è sempre attento a mettere a segno l’operazione economica più conveniente. Proprio l’agente, imbeccato su un’ipotesi di ritorno di Pogba alla Continassa, ha detto: “I tifosi della Juve, come tutti i tifosi del mondo, devono sognare perché se non sogni vuol dire che sei morto. Ognuno ha il diritto di sognare quello che vuole, ma io non lavoro nei sogni, io lavoro cercando di fare le scelte giuste nel momento giusto con i miei giocatori e cercando di farli contenti e farli avanzare nella carriera. Adesso dire che Pogba lascia il Manchester United per andare alla Juve o al Real o al Barcellona non è il momento“.