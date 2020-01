Lazio: Acerbi inizia a credere allo scudetto

La Lazio, dopo il record di vittorie consecutive, ha frenato in occasione del derby della Capitale, ma la contemporanea sconfitta della Juventus e il pari dell’Inter in casa con il Cagliari hanno avuto comunque un effetto positivo su tutto il gruppo biancoceleste che inizia a credere nella possibilità di arrivare fino in fondo.

Il percorso per lo scudetto è ancora irto di ostacoli e questo lo sa molto bene uno ei giocatori più esperti della rosa, il difensore centrale Francesco Acerbi. L’ex Sassuolo, infatti, ha fatto capire che per il momento bisogna guardare partita dopo partita: “Ci aspettano tre sfide importanti che indirizzeranno la nostra stagione, due in casa ed una a Parma. Dovremo fare molto bene, vogliamo dar seguito ai risultati positivi. Vogliamo ottenere il massimo. Pensavo fosse qualcosa in occasione del gol nel derby, abbiamo sofferto ma è stato un punto fondamentale: c’è stato molto spirito di gruppo perché non volevamo perdere“.