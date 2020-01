Dybala-Juventus: rinnovo o sarà addio a giugno

La Juventus guarda costantemente al futuro con la volontà di vincere ed essere la migliore squadra al mondo. Ecco perchè, seppur a gennaio, i vertici del club bianconero sono già al lavoro per la prossima estate. Secondo alcune fonti provenienti dalla Francia il club bianconero starebbe cercando di definire l’acquisto di Kylian Mbappè.

Un eventuale arrivo del forte attaccante francese alla Continassa potrebbe spingere la “Vecchia Signora” a fare alcune considerazioni sui giocatori attualmente in rosa come, ad esempio, Paulo Dybala. Il campione argentino, nonostante l’ottima stagione, e con altri due anni di contratto, non ha avuto incontri con la dirigenza per parlare del rinnovo contrattuale.

E proprio la “Joya” ha così parlato di futuro lasciando aperta ogni possibilità: “Sono stato vicino ad andarmene l’estate scorsa. Era nei pensieri del club e lo sapevo. Ho aspettato fino all’ultimo minuto. Ora però sono qua e sono felice, l’arrivo di Sarri ha aiutato perché lui ha voluto fortemente trattenermi. Il futuro? Ho due anni di contratto, che non sono pochi ma nemmeno molti. Vedremo che piani ha la Juve, se vorranno trattenermi o meno. È una loro decisione. Difficile dirlo ora, le cose cambiano in un attimo“.