Real Madrid: Pogba più vicino, Juventus alla finestra

Paul Pogba è il sogno di mercato del Real Madrid. Zinedine Zidane, già qualche mese fa aveva aperto all’arrivo del connazionale, un campione del Mondo che alle “Merengues” farebbe sicuramente comodo. Il tecnico transalpino ha tutta l’intenzione di fare della squadra spagnola una colonia francese visto che oltre al centrocampista l’altro sogno si chiama Kylian Mbappè.

Il Manchester United, che detiene la proprietà del cartellino di Pogba, sa che a fine stagione dovrà dire addio al giocatore che ha ben altri obiettivi di carriera. La Juventus, nonostante le parole dell’ex compagno di squadra Paulo Dybala, starebbe puntando ad altro e questo dovrebbe agevolare anche il lavoro del procuratore del mediano dei “Red Devils”.

Proprio Mino Raiola, agente di Pogba, parlando del futuro del suo assistito ha dichiarato: “E’ tornato quando in molti pensavano che non l’avrebbe mai fatto. La gente se l’è dimenticato. Forse Ferguson non è contento che Pogba abbia firmato per il Manchester United, ma l’ha fatto. Tutti sanno che le ambizioni del club non sono state soddisfatte negli ultimi anni, siamo onesti. Se il giocatore e il club non sono felici, ci sono tanti modi per risolvere la questione, ma non ora. Non è il momento di lavorare a ciò che potrebbe succedere in estate. Mi aspetto che i miei giocatori e le mie squadre siano felici. Lui ha bisogno di tornare in forma e di tornare a giocare. Poi il mio obiettivo sarà quello di rendere tutti felici. Il suo rapporto col Man United? E’ buono e professionale, onesto e amichevole. Non ho mai parlato con Solskjaer ma il mio rapporto con Woodward è trasparente“. La Juventus resta comunque alla finestra in attesa di sviluppi favorevoli.