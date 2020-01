Calciomercato Napoli: Gattuso ora rischia il posto

La quarta sconfitta consecutiva in casa del Napoli con Gennaro Gattuso come allenatore spinge ad un possibile, quanto clamoroso, esonero dell’attuale guida tecnica dei partenopei. Il ko interno contro la Fiorentina (0-2 senza troppe attenuanti) ha mostrato una squadra in grande difficoltà. “Ringhio” si trova ad affrontare una situazione complicata e l’attuale posizione in classifica della squadra campana impone alcune riflessioni, soprattutto al presidente Aurelio De Laurentiis.

Proprio l’ex tecnico del Milan ha sottolineato: “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e alla città perché la prestazione è stata imbarazzante. Difficile spiegare la nostra involuzione. Abbiamo perso le ultime tre partite, ma nelle altre avevamo fatto meglio. Siamo stati inguardabili. Non dobbiamo cercare alibi, ma assumerci le responsabilità e il primo colpevole sono io. Sembriamo una gruppo di persone che non ha mai giocato insieme prima. Non possiamo continuare così, abbiamo toccato il fondo“.

Sempre Gattuso ha annunciato il ritiro in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio: “In settimana la squadra si allena bene, poi arriviamo in campo e non ci proviamo nemmeno. Uno contro cinque ci facciamo puntare, facciamo arrivare in area gli avversari, non so. Anche con la Fiorentina non ha funzionato nulla ed è mia responsabilità. Ero convinto che potessimo fare una grande partita e sono rimasto deluso. Devo rivedere qualcosa, siamo una squadra malata e senza anima. La squadra ha preso questa decisione (il ritiro, ndr), non possiamo sottovalutare nulla, bisogna guardarci in faccia, stare insieme, sfogarsi e cercare soluzioni. Non basta quello che stiamo facendo“.