Juventus: Arthur entusiasta di squadra e società

Quella vista negli ultimi giorni sembra una Juventus in crescita e in crescita appare anche il centrocampista Arthur Melo, giocatore che in estate era arrivato a Torino sulla base dello scambio di cartellini con il bosniaco Miralem Pjanic. Il calciatore brasiliano, dopo un periodo complicato, sembra avere indirizzato la giusta strada anche grazie all’ottimo ambiente trovato alla Continassa.

Proprio l’ex Barcellona ha sottolineato: “Adesso sono sereno e felice. Non è stato facile calarsi in un altro mondo con un diverso stile di gioco. Non si può cambiare da un giorno all’altro facendo click. L’atteggiamento, i ritmi, la tattica, qui è tutto diverso rispetto alla Spagna e all’inizio per me è stato difficile“.

Arthur ha anche aggiunto: “Ma ho avuto la fortuna di trovare un ambiente gestito da gente seria e competente, lo spogliatoio è pieno di grandi campioni e Pirlo è un tecnico eccezionale. Se ho scelto la Juve, l’ho fatto soprattutto per il progetto e la tradizione del club. So che qui posso lottare per vincere ed è quello che cercavo. La Champions è il grande obiettivo, com’è giusto che sia per un top club, e si lavora giorno dopo per giorno per raggiungere il massimo risultato“.