Champions League: agli ottavi Porto-Juventus, Lazio-Bayern Monaco e Atalanta-Real Madrid

Si chiude il Calciomercato ai tempi del Covid, con il giallo Smalling, che lascia il Manchester United per torna alla Roma proprio sul finale. Sempre nella giornata di ieri l’ufficialità di Federico Chiesa alla Juventus, il ritorno in Italia di Bakayoko che si accasa al Napoli di Gattuso mentre i...

Ecco tutti gli acquisti e tutte le cessioni di questo pazzo e, tutt’altro che ricco, Calciomercato! Chi si è la regina del mercato? 🤓 ... See MoreSee Less

Ecco il Fantacalcio dei Sogni, il torneo nato dall'idea di Piutre Fantacalcio!

Se ti manca il Fantacalcio abbiamo una bellissima notizia per te! 👇 ... See MoreSee Less