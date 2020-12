Calciomercato Bologna: Vavro possibile arrivo in difesa

Il Bologna ha bisogno di rinforzi e gli obiettivi per l’ormai vicino mercato di riparazione del mese di Gennaio sono due. Sinisa Mihajlovic aspetta l’acquisto di un attaccante che possa garantire gol in area di rigore e un difensore centrale. La squadra ha mostrato lacune proprio in fase realizzativa e per quel che riguarda la capacità difensiva di non subire, e così il club felsineo dovrà pensare al giuste contro mosse.

L’allenatore ha già analizzato a suo modo il mercato giocatori allontanando, di fatto, tutti i profili che per lui non sarebbero utili alla causa degli emiliani. Difficile quindi vedere arrivare a Casteldebole calciatori datati e giovani che dovrebbero adattarsi a un campionato come quello di Serie A.

Per la difesa intanto il Direttore sportivo Riccardo Bigon avrebbe preso contatti con la Lazio per un giocatore che in maglia biancoceleste sta facendo fatica a trovare spazio: stiamo parlando di Denis Vavro, difensore centrale di 190 centrimetri che potrebbe essere perfetto per Mihajlovic. Il calciatore, arrivato nella Capitale nel 2019, all’attivo ha 12 presenze. Il ventiquattrenne slovacco potrebbe arrivare il prestito con diritto di riscatto.