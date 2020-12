Calciomercato Milan: Calabria vuole rimanere per molti anni

Il Milan ha iniziato la stagione come nessuno immaginava. I giocatori rossoneri si sono dedicati anima e cuore al piano di rilancio della squadra che vuole tornare tra le regine di Champions League. Il lavoro di mister Stefano Pioli sta pagando e la presenza di Zlatan Ibrahimovic ha stimolato tutti i calciatori della rosa a fare meglio.

Tra chi si sta contraddistinguendo c’è Davide Calabria, giocatore cresciuto con i colori rossoneri nel sangue e che ora vuole confermarsi proprio con il Milan. Il laterale difensivo ha raccontato: “Ho passato un periodo negativo, ne sono dovuto uscire da solo rimboccandomi le maniche e lavorando. Penso che quest’altro periodo positivo sia un premio per i sacrifici che ho fatto, spero di continuare come sto facendo col Milan e arrivare all’Europeo“.

Calabria ha anche aggiunto: “Futuro? Sicuramente è un obiettivo continuare con questa maglia, ho sempre detto che è un onore essere qua, ci sono cresciuto fin da piccolo. È solo un punto di partenza quello che ho fatto fino ad ora. Le cento partite con il Milan? E’ molto bello, un’emozione forte, è un motivo d’orgoglio per me, cresciuto con questa maglia. Un obiettivo così importante non è da tutti, un percorso bellissimo, spero di farne tante altre“.