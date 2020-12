Calciomercato Juventus: Mbappè è il vero obiettivo per l'estate

La Juventus continua a monitorare le migliori opportunità di mercato alla ricerca di quei giocatori che, insieme al lavoro e alla presenza di un campione come Cristiano Ronaldo, possano fare in modo che la squadra torni ad alzare il trofeo più importante di tutti, la tanto ambita Champions League.

Ecco perchè da qualche tempo attorno alla società bianconera si sentono rumors di mercato importanti, importantissimi. La dirigenza, secondo i ben informati, starebbe cercando di strappare al Paris Saint-Germain l’attaccante Kylian Mbappè. Il giocatore, che con i parigini ha un contratto in essere con scadenza a Giugno 2022, non avrebbe affatto scartato l’ipotesi bianconera, soprattutto se ad attenderlo ci sarà proprio “CR7”.

Il campione ventunenne ha sempre ammesso la propria ammirazione per la Juventus e per Cristiano Ronaldo con quest’ultimo che, in occasione della sfida di Nations League tra Portogallo e Francia, ha sondato gli umori dell’attaccante. Mbappè non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, ma la Juventus è una seria candidata e potrebbe superare il Real Madrid nella corsa al Campione del Mondo. La Juventus vorrebbe arrivare al transalpino già in estate, anticipando tutti con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto, ma attenzione perchè tutto dipenderà dalla volontà del calciatore.