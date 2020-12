Champions League: Borussia Dortmund-Lazio 1-1, Immobile ancora a segno

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, aveva chiesto ai suoi giocatori una prova di spessore per poter conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo, ma in casa del Borussia Dortmund è arrivato un pareggio che fa slittare tutto all’ultima sfida casalinga contro il Bruges.

I biancocelesti al “Signal Iduna Park” hanno tenuto bene il campo anche se a passare in vantaggio sono stati i tedeschi del Borussia Dortmund con Guerreiro: l’attaccante, a segno al 44′, non siglava un gol europeo da due anni. La Lazio nella ripresa è convinta e raggiunge il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile per atterramento di Milinkovic-Savic. L’1-1 finale accontenta tutti e per qualificarsi ai biancocelesti basterà non perdere all’Olimpico contro la formazione belga.

Classifica: Borussia Dortmund* 10, Lazio 9, Bruges 7, Zenit 1.

*qualificata agli ottavi di finale.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-LAZIO 1-1

Marcatori: 44′ Guerreiro (B), 67′ rig. Immobile (L)

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszcek, Akanji, Hummels; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro (62′ Schulz); Reyna, Reus (76′ Sancho), T. Hazard (76′ Brandt). All.: Favre.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic (79′ Caicedo), Leiva (69′ Akpa Akpro), Luis Alberto (79′ Escalante) , Fares (69′ Lazzari); Correa (69′ Pereira), Immobile. All.: Inzaghi.

Ammoniti: nesuno

Espulsi: nessuno

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (SPA)