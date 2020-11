Coppa Italia: Sorteggiati gli ottavi con tutte le big

Gli ottavi di finale di Coppa Italia sono stati sorteggiati e dopo i primi turni ora si comincia a fare sul serio. Agli ottavi, infatti, entreranno in gioco anche le prime otto della classifica di Serie A della passata stagione. Le sfide, in programma tra il 10 Gennaio e il 20 Gennaio del 2021, si disputeranno in una partita secca.

Gli ottavi di finale vedranno sei delle otto big giocare in casa: Atalanta, Juventus, Lazio, Napoli, Roma, Milan e Sassuolo giocheranno tra le mura amiche mentre fuori casa giocherà solamente l’Inter. A decidere chi giocherà in casa i quarti sarà il numero abbinato alle otto teste di serie come posizione d’ingresso al tabellone principale al momento dei sorteggi, con la squadra col numero più basso che avrà il diritto di giocare nel proprio stadio.

Gli ottavi di finale prenderanno il via il 13 Gennaio prossimo con Atalanta-Cagliari, Lazio-Parma, Napoli-Empoli e Roma-Spezia mentre il 20 Gennaio scenderanno in campo Fiorentina-Inter, Milan-Torino, Juventus-Genoa e Sassuolo-SPAL.

Ottavi di finale

13 gen – Atalanta-Cagliari (A)

13 gen – Lazio-Parma (B)

13 gen – Napoli-Empoli (C)

13 gen – Roma-Spezia (D)

20 gen – Fiorentina-Inter (E)

20 gen – Milan-Torino (F)

20 gen – Sassuolo-SPAL G)

20 gen – Juventus-Genoa (H)

Quarti di finale

27 gen – Vincente A-Vincente B

27 gen – Vincente C-Vincente D

27 gen – Vincente E-Vincente F

27 gen – Vincente G-Vincente H