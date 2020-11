Calciomercato Inter: Modric destinato a rimanere un sogno

Qualche tempo fa l’Inter aveva provato a strappare il centrocampista Luka Modric al Real Madrid, una operazione sfumata soprattutto per colpa del calciatore croato particolarmente legato alla squadra spagnola del presidente Florentino Perez. Il club nerazzurro ha cercato di riallacciare i rapporti per un nuovo tentativo, ma anche l’ultimo mossa sembra essere finita nel nulla.

Il motivo? Il vice campione del Mondo di Russia 2018 non ha nessuna intenzione di lasciare il club che, tra le altre cose, gli ha permesso di conquistare il Pallone d’Oro. Modric nutre grande gratitudine per le “Merengues” e la sua intenzione è quella di ricambiare rimanendo fino a quando il club lo vorrà.

Ecco perchè anche le ultime speranze dell’Amministratore delegato interista Beppe Marotta sono praticamente sfumate. Modric ha intenzione di rimanere ancora con la maglia dei “Blancos” e secondo le ultimissime indiscrezioni il suo entourage, visto il contratto in scadenza a Giugno 2021, starebbe avviando le trattative per il rinnovo. Solo se il Real Madrid dovesse chiudere le porte al centrocampista allora potrebbe aprirsi una finestra per l’Inter.