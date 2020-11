Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic piace ai Red Devils

La Lazio ha bisogno di mantenersi ai livelli di questo ultimo anno, ma per farlo serviranno investimenti importanti. Questa stagione sta dimostrando che per i primi posti della classifica sono in lotta molte squadre. Roma, Inter, Napoli, Milan e Juventus e oltre l’Atalanta è arrivata a dare ‘fastidio’ anche il Sassuolo.

Ecco perchè il presidente della Lazio Claudio Lotito dovrà muoversi rapidamente e cercare di mettere a segno qualche colpo di qualità. Ma per qualcuno che potrebbe arrivare ci sono anche i migliori elementi della rosa di mister Simone Inzaghi che potrebbero lasciare Formello, magari per un grande club europeo.

E’ il caso di Sergej Milinkovic-Savic che ormai da anni viene dato tra i possibili partenti. Per il calciatore serbo ogni estate si parla di una diversa destinazione. Ad ora la piazza più calda per il centrocampista sarebbe quella di Manchester, sponda United, con i “Red Devils” pronti a fare un investimento economico importante. Il giocatore della Lazio sarebbe considerato come il sostituto perfetto in caso di partenza di Paul Pogba.