Calciomercato Juventus: Mbappè-Dybala scambio possibile

Juventus e Paris Saint-Germain, seppur in tempi di pandemia, starebbero pensando a quello che potrebbe diventare un clamoroso scambio di giocatori. I bianconeri vorrebbero strappare alla concorrenza l’attaccante Kylian Mbappè, giocatore che in molti danno per destinato agli spagnoli del Real Madrid.

Ma in terra francese il Direttore sportivo Leonardo, che ha ottimi rapporti con il club del presidente Andrea Agnelli, non sembra intenzionato ad assecondare le volontà del presidente “Blanco” Florentino Perez. Mbappè vuole lasciare il PSG e starebbe proprio valutando la possibilità di trasferirsi alla Continassa.

In corso Galileo Ferraris, però, tutti sanno che l’eventuale arrivo del transalpino costringerebbe i torinesi a cedere Paulo Dybala. La punta argentina, che sta avendo molta difficoltà in questa prima parte di stagione, potrebbe essere la contropartita tecnica, oltre a cash, per arrivare al campione del Mondo. Le ‘chiacchiere’ del post Portogallo-Francia di Nations League tra Cristiano Ronaldo e Mbappè potrebbero essere l’inizio di una operazione sognata anche dal presidente juventino Andrea Agnelli.