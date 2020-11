PSG: Neymar alza la posta, rinnovo a rischio, Barcellona più vicino

Il Paris Saint-Germain dopo avere costruito una delle squadre più forti al Mondo ora rischia di perdere tutti i suoi pezzi più pregiati. La dirigenza parigina, infatti, salutati i campioni che erano in scadenza di contratto, ora si ritrovano a dover trattare il rinnovo contrattuale con i più forti talenti della rosa.

Ovviamente il riferimento è agli attaccanti Kylian Mbappè, che per molti al termine di questa stagione lascerà il PSG e la Ligue 1 francese (su di lui Real Madrid e Juventus) e Neymar, con il brasiliano che da tempo sogna il ritorno al Barcellona. L’ex blaugrana, in attesa di sedersi al tavolo della trattativa, rimanere però concentrato sul campo e sugli obiettivi della squadra.

La verità, secondo fonti provenienti dalla Francia, è che l’entourage del sudamericano avrebbe già inviato al Direttore sportivo Leonardo la proposta di rinnovo: si parla di una richiesta economica di 35 milioni di euro all’anno, che dovrebbero materializzarsi a partire da Giugno 2022, data della scadenza dell’attuale contratto. La dirigenza francese starebbe valutando, ma, a dire di figure vicine al giocatore, la richiesta monstre sarebbe stata fatta per poter ottenere il via libera verso un ritorno in terra catalana.