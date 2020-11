Calciomercato Lazio: Simone Inzaghi pensa al rinnovo

Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? L’attuale allenatore della Lazio sta continuando a fare il proprio lavoro nel migliore dei modi con l’obiettivo di portare la Lazio ad altri successi. Nella passata stagione i biancocelesti sono stati straordinari fino all’inizio del lockdown arrivando a un soffio dalla Juventus e battendola nella finale di Super Coppa italiana.

Poi è arrivato il calo, improvviso ma non imprevisto visto come la stagione è stata portata a termine. La squadra però è riuscita a qualificarsi per la Champions League, cosa che ha dato lustro a tutto l’ambiente e che ha convinto il presidente Claudio Lotito a portare avanti il progetto tecnico senza cambiamenti.

Ora proprio Inzaghi aspetta novità sul fronte contratto visto che l’attuale scadrà a Giugno 2021. Il tecnico della Lazio, interrogato proprio su questo argomento, ha sottolineato: “Se rinnovo? Se ne sono dette tante, sono qui da ventun anni e sto benissimo. Con il presidente ho un rapporto ottimo, si va in un’unica direzione. Ci saranno delle trattative e vedremo il da farsi ma tutti sanno quello che rappresenta per me la Lazio“.