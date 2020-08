Emma Lipman: alla Lazio Femminile per riconquistare la Serie A

Emma Louise Lipman, giocatrice di grande esperienza internazionale, dopo anni di calcio di livello ha deciso di accettare la proposta della Lazio Femminile, attualmente nella Serie B italiana, ma che in estate ha visto sfumare la qualificazione nella massima categoria per colpa dell’algoritmo che ha favorito la San Marino Academy.

La classe 1989 di Nuneaton, calciatrice britannica naturalizzata maltese, ha accettato di trasferirsi nella città eterna per dare l’assalto alla promozione. Lo scorso anno Lipman ha indossato la maglia della Florentia San Gimignano collezionando 12 presenze in campionato. In precedenza il difensore aveva indossato la maglia della Roma Femminile (stagione 2018-2019 con 17 presenze e 1 rete), e dell’AGSM Verona (stagione 2017-2018 con 21 presenze complessive).

Lipman in carriera ha conquistato una FA Women’s Super League Cup nel 2014 con la maglia del Manchester City Women e una FA Women’s Premier League Cup nel 2010 quando indossava la maglia del Leeds Carnegie. Ora Emma Lipman è arrivata alla Lazio Femminile e l’obiettivo è quello di far valere la propria qualità che dovrà risultare decisiva per la promozione delle biancocelesti in Serie A.