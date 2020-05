Calciomercato Lazio: Immobile allontana i rumors

Ciro Immobile, super cannoniere della Lazio che con i suoi gol oltre a conquistare la vetta della classifica dei capocannonieri ha portato anche la squadra biancoceleste a competere per la conquista dello scudetto, nonostante sia al centro del mercato come sogno numero uno per molte società italiane e straniere, non sembra avere nessuna intenzione di tradire il club romano.

Alessandro Moggi, che cura gli interessi del giocatore campano che in questa stagione in Serie A è arrivato a toccare 27 reti, ha spiegato: “Ciro Immobile potrebbe interessare al Napoli, ma la Lazio non vuole lasciarlo partire. E’ evidente che anche De Laurentiis dovrebbe chiederlo a Lotito, essendo Immobile un giocatore sotto contratto con la Lazio“.

Il procuratore dell’attaccante della Nazionale azzurra ha anche aggiunto: “Di questo argomento abbiamo già parlato in passato. Immobile in questo momento è il più importante centravanti italiano, il calciatore che ha segnato di più nei campionati in tutta Europa. Potrebbe interessare al Napoli e a tutti i top club europei, ma la Lazio è interessata a tenerlo. Ciro è assolutamente felice alla Lazio“.