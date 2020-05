Calciomercato Lazio: Correa apre alla Premier League

Carlos Joaquin Correa, giocatore offensivo della Lazio, in due stagioni in maglia biancoceleste ha dimostrato di avere le qualità giuste per rimanere alla corte del tecnico Simone Inzaghi. Il ragazzo, classe 1994 di Juan Bautista Alberdi, ha voglia di vincere e con i colori laziali ha già iniziato a farlo.

Correa con la squadra del presidente Claudio Lotito in due anni ha complessivamente collezionato 71 presenze, segnando anche 17 importantissimi gol. Il giocatore argentino ha un contratto molto lungo, con scadenza a Giugno 2024, ma visto che del futuro non v’è certezza ecco che il diretto interessato ha parlato di quello che rimane un suo desiderio, cioè giocare in Inghilterra.

Correa, attraverso il proprio profilo Instagram, ha apertamente ammesso: “Mi piacerebbe giocare in Premier League. Ora penso alla Lazio, ma mi piace anche il campionato inglese. Tornare a giocare nell’Estudiantes? Sì, sicuramente. È l’unico club argentino in cui andresti? Non si può mai dire. Sto trascorrendo un buon momento in Europa e voglio rimanere qui ancora per qualche anno“.