Calciomercato Lazio: Luis Alberto si avvicina al rinnovo

Uno dei fari del centrocampo della Lazio, Luis Alberto, nonostante sia cercato da molti club, sembra pronto a sottoscrivere il rinnovo contrattuale con la società biancoceleste romana. Il presidente Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di perdere il giocatore e l’iberico si trova bene a Formello.

Ecco così che per il prolungamento sembra ormai solo una questione di tempo e a confermarlo ci ha pensato anche Miguel Alfaro, uno dei rappresentanti della You First Sports, l’agenzia che si occupa degli interessi di Luis Alberto: “Il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio è vicino. Ovviamente ci rivedremo quando potremo di nuovo trattare temi del genere“.

L’agente ha sottolineato: “Sono costantemente in contatto con loro, sanno che Luis è un giocatore fondamentale, è diventato un top difficile da sostituire. È normale che attiri interesse, quando si sono verificate alcune situazioni ne abbiamo parlato con il club capitolino“. Per la Lazio l’appuntamento con Luis Alberto è fissato nel mese di Giugno.