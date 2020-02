Calciomercato Fiorentina: Milenkovic e Vlahovic attesi al rinnovo

La Fiorentina, oltre a un mercato di gennaio scoppiettante, sta preparando gli incontri con quei giocatori che devono rinnovare il contratto. La squadra deve pensare al campo e a fare del proprio meglio per dimostrare di essere sempre in crescita e questo potrebbe essere fondamentale proprio per spingere il club a proporre i prolungamenti ai diretti interessati.

La dirigenza toscana, dopo le parole del presidente Rocco Commisso che ha sottolineato come in pochi mesi siano stati già spesi 300 milioni di euro, ha fatto capire che da questo momento in avanti avranno la priorità alcuni giocatori considerati il bene più prezioso dell’intera rosa.

Il Direttore sportivo Daniele Pradè ha sottolineato: “Abbiamo investito oltre 70 milioni, ringraziamo il presidente Commisso per quanto ci ha permesso di fare in questo mercato. Milenkovic? Siamo d’accordo con lui per parlare dopo la fine dell’ultima partita. Ci siamo accordati così e la situazione è davvero serena“. Il Diesse viola ha anche parlato dell’attaccante Dusan Vlahovic: “Non mi ricordo un mercato invernale dove la società investe 70 milioni. Rinnovi? l’unico contratto da rinnovare, anche se è ancora lungo, è quello di Vlahovic“.