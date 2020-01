UFFICIALE Florentia San Gimignano: Nilsson al posto di Kelly

La Florentia San Gimignano ha ufficializzato l’arrivo di Sara Nilsson. La calciatrice classe 1995, centrocampista offensiva, è in grado di disimpegnarsi al meglio sia come punta che come esterno alto. La giocatrice arriva nella Serie A italiana dopo avere militato nella formazione del Kungsbacka, dove, dal 2017, ha collezionato 105 presenze segnando 19 reti.

‘Snisse’, questo è il nomignolo con cui viene chiamata dalle compagne di squadra e dagli amici, è pronta per affrontare la nuova avventura in terra toscana. La Nilsson si ispira a Marta da Silva, la fantasista brasiliana considerata tra le più forti al mondo dell’ultimo decennio.

L’acquisto arriva in un momento fondamentale visto che Nilsson dovrà sostituire Maegan Kelly. La calciatrice ha dichiarato: “Sono felice di entrare a far parte di un club così ambizioso. Mi sono sentita da subito accolta nel gruppo e vedo una bella energia negli allenamenti; sono una lottatrice, non mollo mai e mi piace giocare sia come ala che come attaccante per sfruttare la mia velocità in campo. La Serie A è un campionato interessante, capace di attrarre sempre di più giocatrici importanti, non vedo l’ora di scendere in campo con questa bellissima maglia“.