Empoli Ladies: Rachele Baldi soddisfatta della sua stagione

Il calcio femminile continua a crescere e dopo una prima parte di Serie A in cui ha dominato ancora una volta la Juventus Women, ora tutti attendono l’anno nuovo quando le squadre faranno ritorno in campo per dare tutto. Tra le società in crescita va annoverata anche quella toscana dell’Empoli Ladies, capace di togliersi alcune soddisfazioni.

Rachele Baldi, numero uno della squadra toscana, intervistata da “Calciofemminileitaliano.it”, ha detto: “Il primo impatto con la Serie A è stato traumatico per tutte, ma è servito per crescere. Quest’anno abbiamo ragazze che hanno già giocato in questa categoria e abbiamo fatto un salto di qualità“.

Il portiere dell’Empoli Ladies ha anche aggiunto: “Dobbiamo migliorare un po’ in certe situazioni, facciamo troppi passaggi in orizzontale e prendiamo tante palle in mezzo al campo e contro certe avversarie non puoi permettertelo. Manca ancora un po’ d’esperienza, ma col tempo le cose andranno meglio. Sto crescendo moltissimo sotto tutti i punti di vista grazie a questa esperienza, mi sento cambiata e arricchita ogni volta che torno dal ritiro azzurro. L’obiettivo era arrivare in Nazionale e ora devo impegnarmi per restarci“.